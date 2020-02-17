Жители шатурских поселков Северная Грива и Долгуша смогут получить помощь рядом с домом. Там открылись два ФАП

Два фельдшерско-акушерских пункта открылись в городском округе Шатура — в поселках Северная Грива и Долгуша. Теперь местные жители могут получить медицинскую помощь рядом с домом. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

С банальной простудой жителям Северной Гривы теперь больше не придется ездить за 20 километров в город на прием к врачу, подстраиваясь под расписание автобусов. Теперь медицинская помощь рядом с домом. В поселке открылся свой фельдшерско-акушерский пункт.

Новый ФАП — событие для сельчан долгожданное. Местный житель Сергей Новиков уверен, что фельдшерско-акушерские пункты необходимы, ведь это первичное звено. «В свое время медицина так и начиналась, для жителей это благо! Не надо ездить в город. Самая элементарная помощь! Это намного доступнее делает современную медицину», — подчеркнул Сергей Новиков.

ФАП в Северной Гриве построили по программе губернатора «Здравоохранение Подмосковья». Стоимость объекта со всем оборудованием составила порядка 12 миллионов рублей.

В мини-поликлинике чисто, светло и уютно. Фельдшер будет вести прием с 8:00 до 16:00 часов. Если надо, померит давление, сделает укол или прививку от гриппа. Раз в неделю пациентов будет осматривать врач общей практики. А оборудованием ФАП укомплектован не хуже городских медучреждений: здесь есть электронный столик с подогревом для новорожденных, кислородный ингалятор и даже дефибриллятор.

Источник фото: администрация городского округа Шатура

Заведующая ФАП поселка Северная Грива Маргарита Рудакова медицинским оборудованием осталась довольна. «Все у нас есть. И дефибриллятор есть! Если внезапная остановка сердца, когда качаем-качаем, и вот не помогает — надо использовать дефибриллятор. Плюс, ЭКГ-аппарат, то есть не надо уже в Шатуру ехать. Человек обратился, и когда врач приедет на консультацию, у больного будет уже готова кардиограмма», — пояснила Маргарита Рудакова.

Готов к приему пациентов и ФАП в поселке Долгуша. Объект построили менее чем за полгода. В мини-поликлинике жители могут пройти диспансеризацию, сдать экспресс-тесты на холестерин, гемоглобин. Предусмотрен дневной стационар.

Заведующая ФАП поселка Долгуша Нина Пластун обратила внимание на то, что в медпункте пациенты могут получить капельницы, внутривенные и внутримышечные инъекции. «Все, что назначит доктор, все можно выполнять», — акцентировала внимание Нина Пластун.

Свой фельдшерско-акушерский пункт жители ждали давно — в течение многих лет, чтобы попасть на прием к доктору, людям приходилось ехать в город, подстраиваясь под расписание автобусов. Новое медучреждение сельчанам понравилось.

«Мы, жители Долгуши, очень нуждались в этом! Приходилось ездить в Шатуру, а мы все-таки пенсионеры», — пожаловалась Галина Матюхина. Но теперь получить помощь сельчане могут не покидая своего поселка.

А когда ФАП подключат к высокоскоростному интернету, фельдшер сможет записать сельчан на прием или обследование: рентген, флюорография, УЗИ. Кроме того, в помещениях ФАП можно будет послушать онлайн-лекции врачей из центральной больницы. К узким специалистам ездить в город пациентам также не придется — врач проведет консультацию также в режиме онлайн.

С открытием ФАП у жителей появится не только новое медицинское учреждение, но и аптечный пункт. Пенсионеры смогут получать лекарства, за которыми раньше им приходилось также ездить в город.

Источник фото: администрация городского округа Шатура

Главный врач Шатурской центральной районной больницы Анна Захарова добавила, что с сетью губернаторских аптек Мособлмедсервисом заключен договор. Отслеживается, чтобы цены не были высокими, что очень важно.

«Нам сотрудники Мособлмедсервиса по графику привозят перечень необходимых препаратов. Чтобы люди, придя на прием, могли получить все препараты и не ехать за ними в город», — отметила Анна Захарова.

Всего за три года в городском округе Шатура построили 14 фельдшерско-акушерских пунктов. В 2020-м заявка подана еще на три медпункта. Мини-поликлиники планируется построить в селе Пустоша, в поселках Пустоши и Осаново-Дубовое. А на прошлой неделе фельдшерско-акушерские пункты открылись в шатурских Власове и Кобелеве.