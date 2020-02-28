Елена Эккер — контролер качества сметаны и творога в молочном цехе. Своим зорким глазом она следит за всеми этапами производства, а помогает ей в этом современное оборудование.

«Система контроля качества, разработанная на производстве, позволяет нам отследить каждую баночку, каждую бутылочку, каждую пачку масла, которую сделали на производстве. В качестве мы уверены всегда», — сказала начальник молочного цеха ООО «Экологическое хозяйство «Спартак» Елена Эккер.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы на полках в магазинах всегда были вкусная и полезная ряженка, творог и сметана, три года назад на производстве началась модернизация. Площадь цеха увеличили в три раза, заменили коммуникации, запустили новую линию упаковки. Ручной труд заменили современным оборудованием. В модернизацию вложили 90 миллионов рублей. Все для того, чтобы перерабатывать до 30 тонн молока в сутки.

«Сейчас мы выходим на новый уровень. Это дает нам возможность увеличивать производство до 30 тонн молока в смену. Если раньше мы перерабатывали пять тонн, то сейчас до 30-ти», — отметила генеральный директор ООО «Экологическое хозяйство «Спартак» Валентина Сигаева.

Источник фото: телеканал «360»

К качеству сырья вопросов нет. Молоко на завод поступает от собственных ферм экологического хозяйства. За здоровьем и рационом буренок там следят строго. Об этом свидетельствуют и награды. Одно из последних достижений — Гран-при международного конкурса. Лучшей была признана вся продукция хозяйства.

«Здоровые продукты — это наши здоровые дети. Здесь проведена большая работа. Я очень рад видеть, что все получилось, все работает. Мы со своей стороны приложим все усилия для того чтобы это предприятие росло, увеличивалось поголовье, количество выпускаемой продукции», — подчеркнул временно исполняющий полномочия главы г. о. Шатура Алексей Артюхин.