Подмосковье 07 марта 2023, 14:20 Храм в честь Ксении Петербургской построят в поселке Осаново под Шатурой

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Новую церковь на 100 человек построят в поселке Осаново на участке площадью 0,13 гектара. Землю в безвозмездное пользование православному приходу Троицкого храма предоставило Миноблимущество.

Сейчас здание храма в честь Ксении Петербургской находится на стадии проектирования. Известно, что оно будет рассчитано на 100 прихожан.

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«За прошлый год нами согласовано выделение РПЦ более 30 земельных участков общей площадью около 10 гектаров. На них будут строить церкви, храмы, часовни и воскресные школы», — рассказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

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Сейчас в поселке Осаново действует временный приход, в котором каждую субботу совершаются богослужения. После завершения строительства в помещении сделают воскресную школу.

В этом году начнут возводить новый храм для будущих мам. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что его построят в Орехово-Зуеве.