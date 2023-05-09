Подмосковье 09 мая 2023, 14:19 Выставку «Донбасс — Россия. Общая история» открыли в музее Шаховской Татьяна Рунова

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Выставка «Донбасс — Россия. Общая история» пройдет в музее городского округа Шаховская с 9 по 20 мая. Мероприятие подготовил Фонд культурных инициатив Московской области совместно с Союзом художников Луганской и Донецкой народных республик.

«Работ приехало очень много, всего около ста картин. Мы разместили их на двух этажах нашего музея. Символично, что эта выставка открылась именно 9 мая, в великий День Победы. Здесь представлены исторические картины: общая история России и Донбасса, современная история этих республик ЛНР и ДНР, а также портретная галерея героев», — рассказала директор учреждения Татьяна Яйцова.

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Зрителям расскажут историю мирного времени в республиках и опишут недавние события на территориях. Экспонаты выставки рассчитаны на посетителей всех возрастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей региона поучаствовать в посадке деревьев в память о погибших родных и близких в годы Великой Отечественной войны. Акцию проведут 13 мая.

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