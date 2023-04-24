Подмосковье 24 апреля 2023, 17:54 Новый ФАП построят в деревне Дор под Шаховской в 2024 году фото минстроя мо

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Новый фельдшерско-акушерский пункт построят в деревне Дор под Шаховской. Работы планируют завершить в начале следующего года.

Как рассказали в Минстрое, рабочие приступили к планировке территории. Возводить ФАП будут с использованием технологий завода Pro Module концерна «КРОСТ».

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«Подрядчик вышел на площадку. Ведутся работы по планировке территории, устройству песчаного основания под фундамент здания. Завершить все работы и сдать объект планируется в начале 2024 года», — сказали в министерстве.

Площадь здания составит 240 квадратных метров. Пункт будет рассчитан на 36 посещений в смену. В нем обустроят смотровую, процедурную, прививочную, стерилизационную комнату и другие помещения. ФАП оснастят современным оборудованием.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в Серпухове. Он рассказал, что осенью в микрорайоне Ивановские Дворики откроется новая поликлиника.

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