Жителей, пострадавших от взрыва газа домов в Серпухове, переселили

Временные квартиры из маневренного фонда предоставили жителям пострадавших домов при взрыве газа в городском округе Серпухов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

Сам взрыв произошел в минувшее воскресенье, 30 января. Дом, где произошла детонация газовоздушной смеси, оказался полностью разрушен. Два соседних дома получили сильные повреждения.

Владелец дома, где произошел взрыв, остается на лечении в больнице с ожогами средней степени тяжести. Госпитализированные женщина и ребенок отказались от прохождения лечения.

На месте продолжает работу оперативный штаб, созданный администрацией городского округа Серпухов и МЧС. Жителей пострадавших домов обеспечили питанием и обогревом. После власти муниципалитета предоставили автобус, чтобы перевезти жителей в маневренный фонд. Для перевозки личных вещей власти округа пообещали выделить грузовик.

По предварительным данным регионального главка СК, причиной происшествия стал взрыв газового баллона в комнате, где проводился ремонт.

Министр энергетики Московской области Андрей Самарин напомнил, что неисправное газовое оборудование может привести к взрыву, пожару или аварии. Он подчеркнул, что ведомство усилит контроль за соблюдением правил безопасности газового оборудования в Подмосковье. Кроме того, сотрудники Министерства энергетики проведут собственную проверку по факту взрыва в Серпухове.

«Со своей стороны хочу выразить искреннее сочувствие пострадавшим с пожеланиями скорейшего выздоровления», — добавил Андрей Самарин.

Проверочные мероприятия также начали прокуратура и Следственный комитет. Сотрудники ведомств намерены установить точную причину происшествия.