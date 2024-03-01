Подмосковье 01 марта 2024, 13:42 Выставка картин Ирины Ласковой открылась в Серпухове Личная страница художника Ирины Ласковой

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Выставку картин «Территория женской души» открыли в музейно-выставочном центре в Серпухове. На ней представят работы художницы, дизайнера и победителя всероссийских и международных выставок Ирины Ласковой.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, Ирина Ласкова работает в авторской технике на дереве. Она изображает в свои работах женский портретный образ. Художница использует пастель, акрил, морилку и поталь. Создание одной картины занимает до пяти недель.

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Выставка продлится до 13 марта.

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