    23 марта 2020, 19:11

    В Серпухове открылась лаборатория для исследований коронавируса — и вот как она работает

    Нина Петлинова, Юлия Уткина

    В Московской области начала свою работу лаборатория для исследования коронавируса. Она расположена на базе Серпуховского кожвендиспансера. Как она работает?

    О работе лаборатории рассказала «360» главврач Серпуховского кожвендиспансера Галина Алехина. Она отметила, что с сегодняшнего дня диагностика СОVID-19 будет проходить в штатном режиме. Лаборатория тесно взаимодействует с учреждениями города, с ЦРБ.

    В наш диспансер для исследования пациенты не идут. Они обращаются в поликлиники города и там по направлению врача, по необходимости, берут у них материалы. Потом централизованно его направляют к нам

    Галина Алехина.

    Главврач подчеркнула, что первую партию исследований уже завершили — коронавирус не выявили ни у одного из пациентов.

    Алехина отметила, что не может пока сказать, сколько тестов в день будет проводить лаборатория.

    «Я не буду озвучивать пока какие-то цифры, сегодня первый день. Но достаточное количество, я думаю, сможем исследовать», — подчеркнула она.

    Главврач уточнила, что у них было организовано одно рабочее место для исследований.

    Нас снабдили тест-системами, была установлена специальная программа, проделана очень большая работа Министерством здравоохранения Московской области

    Галина Алехина.

    Кроме Серпуховского кожно-венерологического диспансера, коронавирус исследует лаборатория на базе Красногорского кожно-венерологического диспансера. Ранее министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова рассказала, что вскоре в Подмосковье заработают еще три лаборатории.