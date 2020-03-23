В Московской области начала свою работу лаборатория для исследования коронавируса. Она расположена на базе Серпуховского кожвендиспансера. Как она работает?

О работе лаборатории рассказала «360» главврач Серпуховского кожвендиспансера Галина Алехина. Она отметила, что с сегодняшнего дня диагностика СОVID-19 будет проходить в штатном режиме. Лаборатория тесно взаимодействует с учреждениями города, с ЦРБ.

В наш диспансер для исследования пациенты не идут. Они обращаются в поликлиники города и там по направлению врача, по необходимости, берут у них материалы. Потом централизованно его направляют к нам Галина Алехина.

Главврач подчеркнула, что первую партию исследований уже завершили — коронавирус не выявили ни у одного из пациентов.

Алехина отметила, что не может пока сказать, сколько тестов в день будет проводить лаборатория.

«Я не буду озвучивать пока какие-то цифры, сегодня первый день. Но достаточное количество, я думаю, сможем исследовать», — подчеркнула она.

Главврач уточнила, что у них было организовано одно рабочее место для исследований.

Нас снабдили тест-системами, была установлена специальная программа, проделана очень большая работа Министерством здравоохранения Московской области Галина Алехина.

Кроме Серпуховского кожно-венерологического диспансера, коронавирус исследует лаборатория на базе Красногорского кожно-венерологического диспансера. Ранее министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова рассказала, что вскоре в Подмосковье заработают еще три лаборатории.