Подмосковье 26 мая 2023, 15:55 Камера «Безопасного региона» вычислила телефонного мошенника в Сергиевом Посаде Unsplash

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Мошенника, обманувшего пенсионерку по телефону, задержали в Сергиевом Посаде, сообщила пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области. Злоумышленник оказался в поле зрения системы видеонаблюдения «Безопасный регион».

Преступник использовал известную схему обмана. Под видом правоохранителя мошенник сообщил пожилой женщине ложную информацию о том, что ее внук попал в аварию и нуждается в деньгах на лечение. Вскоре после встречи с пенсионеркой злоумышленник был пойман сотрудниками полиции, украденные средства вернули потерпевшей.

Главное управление региональной безопасности Московской области

В ГУРБ также добавили, что необходимо информировать старшее поколение о рисках мошенничества. При подозрительных звонках рекомендуют перепроверять информацию и не передавать личные данные и средства незнакомым людям.

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