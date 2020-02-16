Хит-парад мормышек и битва за икру. В Сергиевом Посаде прошел фестиваль для рыбаков

В Сергиевом Посаде прошел фестиваль зимней рыбалки «Мормышка». Его название совпадает с названием искусственной приманки для рыбы. Именно в ловле на нее и соревновались между собой рыбаки.

Мормышку с мотылем любит плотва, и окунь тоже мимо не проплывет. Поэтому рыбаки это приспособление жалуют, как и сам фестиваль: посоревноваться в ловле рыбы в парк «Скитские пруды» съехались более 80 участников. Инструкций, как ловить и на что, было примерно столько же. Но основные правила одинаковы для всех.

«Сначала надо найти место, потом прикормиться и ловить. Нужно начать разрабатывать мормышку специальной игрой», — сказал участник фестиваля «Мормышка» Игорь Калмыков.

Источник фото: телеканал «360»

Одни участники предпочитали одиночество и сосредоточенность, а другие — семейный отдых. Но победитель все же один. Евгению Кондратьеву удалось поймать больше всего рыбы: почти два килограмма, ему и достался главный приз — палатка. По его словам, секретов у него нет, как говорится, ловкость рук.

Но не только рыбакам было чем заняться на фестивале. Для гостей приготовили игровые локации, и каждый мог попробовать в рыбалку поиграть — выловить пластмассовую рыбку из ведра. А еще среди гостей разыграли килограмм красной икры.

Источник фото: телеканал «360»

Фестиваль «Мормышка» проходит ежегодно, и является частью проекта «Зима в Подмосковье». Это значит, что в следующем феврале все снова соберутся на Скитских прудах.