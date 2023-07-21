Подмосковье 21 июля 2023, 08:00 Дорожные службы приступили к ремонту улицы Вифанская в Сергиевом Посаде Минтранс Подмосковья

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Специалисты приступили к ремонту региональных дорог в Сергиевом Посаде, сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья. Первым участком для проведения работ стала одна из центральных улиц города — Вифанская.

На текущий момент профильные службы проводят фрезерование, затем приступят к укладке асфальтобетонного покрытия, на которое потребуется более 1,1 тысячи тонн смеси.

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По улице Вифанской можно добраться до проспекта Красной Армии и Ярославского шоссе, а также к культурно-историческим и социально значимым объектам. После окончания ремонта путь по участку станет удобнее более чем для 10 тысяч водителей, проезжающих по улице ежедневно.

Всего в Сергиево-Посадском округе в этом году планируют отремонтировать девять региональных дорог общей протяженностью свыше 48 километров и 29 муниципальных дорог длиной более 16,5 километров. Подробности о программе работ можно уточнить на сайте ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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