Подмосковье 10 июля 2023, 08:00 Культурно-туристический фестиваль «Сделано в Хотьково» прошел в Сергиевом Посаде Дарья Леонова

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Культурно-туристический фестиваль «Сделано в Хотьково» прошел в этнопарке «Кочевник», который расположен в городском округе Сергиев Посад. Для гостей мероприятия организовали краеведческие лекции, творческие мастер-классы и интерактивные игры, посвященные народно-художественным промыслам.

В качестве темы фестиваля выбрали «Хотьково — гостеприимный город». По словам организатора мероприятия Ларисы Рапопорт, в разные времена в город приезжали разные талантливые люди для того, чтобы получить вдохновение и поклониться святым местам.

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«У нас развивалось множество народно-художественных промыслов, о которых мы рассказываем, сейчас они возрождаются. Нам захотелось привлечь внимание жителей и гостей округа к тому многообразию точек притяжения, которые существуют в округе. У нас, действительно, есть что посмотреть, есть что ещё узнать нового. Нужно это популяризировать и продвигать», — подчеркнула она.

Посетители фестиваля оказались в восторге от зооуголка этнопарка. Гостей познакомились с яками, ламами, северными оленями и верблюдами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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