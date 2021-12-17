В Серебряных Прудах избран новый глава муниципалитета

В городском округе Серебряные Пруды избран новый глава муниципального образования. Об этом сообщили в Главном управлении территориальной политики Московской области.

Новым главой муниципалитета стал Олег Павлихин. Он был избран на должность 16 декабря на заседании Совета депутатов городского округа.

Согласно действующему законодательству, глава городского округа избирается Советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам отбора.

Ранее стало известно, что Игорь Халин занял пост главы тюменского избиркома. 13 человек высказались в поддержку политика. Один человек выступил против. Андрей Николаев стал заместителем председателя Избирательной комиссии Тюменской области. Пост секретаря занял Дмитрий Прокопьев.