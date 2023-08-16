Подмосковье 16 августа 2023, 10:19 Образовательный интенсив для предпринимателей пройдет в ОЭЗ «Дубна» в августе

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Бесплатный образовательный интенсив «Техностартап» пройдет в особой экономической зоне «Дубна» с 14 по 16 сентября. Предприниматели смогут посетить семинары и тренинги для повышения своих компетенций.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, программа подойдет для начинающих предпринимателей, которые хотят повысить свои компетенции в области управления технологическим стартапом, а также для руководителей и специалистов компаний, занимающихся развитием бизнеса.

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Узнать подробнее о программе и пройти регистрацию можно по ссылке.

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