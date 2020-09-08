В семье из Подмосковья родился четырнадцатый ребенок

Жительница подмосковного Чехова родила четырнадцатого ребенка, девочку. Теперь в семье Елены и Валерия Ильючик восемь сыновей и шесть дочерей.

Встречать маму с малышкой приехало все большое семейство. Свидетельство о рождении Елене вручили еще в роддоме. Девочку назвали Валерией.

По словам 40-летней мамы, она готова родить и в пятнадцатый раз. Однако трудности в семье возникают с выбором имен, поскольку «все имена уже кончились».

«Обычно называет супруг, посмотрит на ребенка и говорит: „Это у нас Анастасия“», — пояснила Елена mk.ru.

Младших детей воспитывают дома, в садик они не ходят. Ильючик рассказала, что дома ей помогают старшие дочери и сыновья — за каждым старшим закреплен один младший ребенок. «Первых детей воспитывать было сложнее».

У ее супруга Валерия золотые руки — он занимается ремонтом и чинит машины, поэтому денег в семье хватает, объяснила Елена. Старших дочерей она научила шить — по профессии многодетная мать швея. Также Елена получила от государства орден «Материнская слава» «и две квартиры в придачу».