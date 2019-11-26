Тепло появится в домах более 1,2 тысячи человек. В село Атепцево Наро-Фоминского округа провели газ

Газификацию села Атепцево Наро-Фоминского округа завершил Мособлгаз. Теперь тепло появится в домах 1250 человек.

Газопровод длиной 10,5 километра позволит согреть 200 частных и семь многоквартирных домов, которые расположены в селе.

«Реализация губернаторской программы газификации способствует развитию региона и повышению качества жизни населения. Один из наших главных приоритетов — первичная газификация жителей, строительство газопроводов в отдаленных населенных пунктах Подмосковья», — отметил глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

Он добавил, что до конца года в эксплуатацию введут еще 25 газопроводов. Они находятся в Дмитрове, Коломне, Кашире, Серпухове и других городских округах региона.

Помимо этого в Наро-Фоминске в декабре закончат строительство газопровода на улицах 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Строительный проезд.