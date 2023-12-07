Подмосковье 07 декабря 2023, 20:22 В селе на 900 человек открыли «Школу будущего» Телеканал «360»

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Старшеклассники из села Строкино Раменского городского округа переехали в новый корпус, где оборудовали 36 кабинетов и специализированных мастерских. Строительство пристройки к учебному заведению на 450 мест завершили в ноябре.

Вопрос переполненных школ в Раменском селе Строкино, как и во многих других небольших населенных пунктах, решался за счет второй смены. Строительство нового корпуса не только помогло перевести всех детей на более удобный график учебы, но и открыло дополнительные возможности для старшеклассников, какие не каждому городскому школьнику доступны.

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«Когда родители пришли посмотреть новый корпус школы перед открытием, они назвали его „школой будущего“, и так мы ее теперь и зазываем», — рассказывает директор школы Елена Куликова.

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В новом корпусе ученикам будет, чем заняться не только во время уроков, но и весь остальной день. Для этого в школе построили специализированные мастерские, в которых можно научиться готовить, шить, работать с деревом, заниматься спортом.

Строительство нового корпуса стало результатом участия школы в национальной проекте «Образование» в Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил обновленный лицей в Протвине. Он пообщался с преподавателями и высоко оценил качество работ.

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