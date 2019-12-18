Не все псы попадают в рай. Волонтеры считают, что в Щелковском приюте плохо обращаются с собаками

Волонтеры приютов и зоозащитники Московской области бьют тревогу по поводу работы одного из самых больших собачьих приютов региона.

Источник фото: телеканал «360»

Заведение, по мнению волонтеров, сложно назвать приютом. В ужасающих условиях, по словам зоозащитников, существуют более 400 собак. Как сказал один из активистов, волонтер Владимир, четвероногим не хватает не только человеческого тепла, но даже банальных крова и куска хлеба. При этом хозяйка приюта считает, что у нее все прекрасно.

Однако неравнодушные люди, такие как Владимир, не могут опустить руки и забыть о бедах четвероногих товарищей.

По словам волонтеров, сухие корма хозяйка приюта перепродает. После этого активисты решили смешивать сухой рацион во избежание подобных ситуаций.

«Мы это все смешаем, чтоб не продалось, а это все вскрывается», — сказал Владимир, зоозащитник.

В условиях жесточайшей экономии, собаки ютятся в норах под землей, вынуждены есть отходы мясоперерабатывающей промышленности и кошачий корм, чтобы просто выжить.

Источник фото: телеканал «360»

«Ужас! Шок! Я вам искренне говорю! Собаки сидят буквально в фекалиях. Мы попытались хоть как-то навести порядок, но они живут в этом», — подчеркнула Ольга Горовенко, директор Чкаловской школы-интерната.

Известная актриса и телеведущая Илона Броневицкая в свое время по душевной доброте и из сочувствия к братьям нашим меньшим помогала хозяйке приюта, лоббировала ее интересы в администрации относительно земельных вопросов. Думала, из проекта вырастет нечто достойное. Но, как Илона Александровна призналась в интервью, это было ее большим заблуждением.

«Там надо собак чипировать, вакцинировать, кормить. На какие она деньги это делает? Ни на какие. Понятно, что это не приют, это кошмар. Я говорю, там есть люди, готовые взяться за это. Просто ее надо отстранить», — заявила Илона Броневицкая, киноактриса, теле- и радиоведущая.

Источник фото: телеканал «360»

В торговых центрах по всему району установлены корзины добра для сбора средств и еды в фонд приюта Берта, однако, судя по условиям содержания животных, уходит собранное добро явно не по назначению.

«Она не варит, на территории нет оборудования для того, чтобы варить. Колоссальное количество круп, не меньше 100 килограммов в день. Я думаю, что она продает ее. То есть она не доходит вся эта помощь людская», — считает Татьяна Иголкина, волонтер.

Елена Калюжина, хозяйка приюта, на контакт идет неохотно, а представитель приюта встал на сторону Калюжиной.

«Понятно, что грязь, слякоть, все собаки грязные. Понятно, что можно снять и сказать, что здесь грязь», — сказала Наталья, представитель приюта, волонтер.

Сложно сказать, знакома ли хозяйка приюта Елена Калюжина с условиями содержания в других подобных центрах, но проблем она не видит. Зато волонтеры устали оббивать пороги полиции, прокуратуры и других ведомств. Калюжина, по мнению многих зоозащитников, персонаж редкий, бронированный. Остается одно — помогать и верить в лучшее.