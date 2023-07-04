Подмосковье 04 июля 2023, 00:30 Выставка африканского искусства откроется в Щелкове 4 июля https://welcome.mosreg.ru/

Читать 360tv в

Выставка национального искусства африканских стран «Джамбо, Африка!» откроется 4 июля в Щелковском историко-художественном музее. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

Путешественники и исследователи из Подмосковья Елена и Сергей Клевцовы представят на выставке коллекцию артефактов из 21 государства. Посетители увидят картины с изображением людей и животных в стиле живописи тингатинга, а также национальные маски, скульптуры из дерева, игрушки, посуду и маски.

Реклама

Также экспонатами послужат предметы исскуства африканских народов: догоны, бауле, ашанти, бамана, а также маски из Кот д’Ивуара, Сенегала, Демократической республики Конго и других стран. Необычные формы, узоры и яркий колорит на национальных платках и текстиле вдохновляли известных художников Пабло Пикассо, Анри Матисса и Анри Руссо.

Выставка продлится до 8 августа 2023 года. Подробности можно узнать на главном туристическом портале Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни мероприятий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».