«Заживем как в городе». В Рузском округе в 2019 году газифицировали более 100 квартир

На территории Рузского городского округа в течение 2019 года подключено к газоснабжению свыше 100 квартир. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Решить проблемы ружан, которые до этого времени были лишены благ цивилизации, помогла муниципальная программа «Газификация населенных пунктов Рузского городского округа на 2018–2022 годы», которая сама является частью областной программы «Развитие газификации Московской области до 2025 года».

В этом году голубое топливо поступило в многоквартирные дома в деревне Нововолково, поселках Колюбакино и Тучково. В Нововолкове к снабжению природным газом подключены 83 квартиры, в Колюбакине — 16, в Тучкове (дом на улице Молодежная) — пять квартир. Начаты работы по газификации остававшейся пока без газа части деревни Орешки, а также деревень Хотебцово и Петрищево.

В Старорузском территориальном отделе завершаются проектные работы по переводу многоквартирных жилых домов с баллонного сжиженного газа на природный в домах № 11 и № 11А по улице Садовая в Старой Рузе. Газопровод в деревне Нестерово уже введен в эксплуатацию.

Начальник территориального отдела Старорузский Григорий Толкачев уточнил, что в Нестерове сейчас завершены работы второй очереди строительства газопровода. Газифицированы четыре улицы — Аптечная, Луговая, Светлая, Солнечная. Возможность подключения к сети получили более 100 домовладений. Протяженность уличной газораспределительной сети — почти 3,5 км.

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«Вновь отстроенные улицы Аптечная, Луговая, Светлая и Солнечная некоторое время не входили в границы Нестерова. По просьбам жителей в 2013 году мы прирезали эти территории к генеральному плану деревни, а уже в следующем году включили в губернаторскую программу газификации. Сами строительные работы начались в июле этого года и уже в ноябре сданы „под ключ“. Подрядчики свои обязательства выполнили, порядок после строительных работ на улицах навели. Асфальтировать их мы будем за счет муниципалитета», — поделился подробностями Григорий Толкачев.

Жительница деревни Нестерово Светлана Семенцова назвала газификацию огромным событием: «Раньше и мечтать об этом не могли. Смотрим через дорогу — там у всех дома тепло, потому что природный газ подключен, цивилизация. А мы как будто за бортом остались. Сейчас все по-другому!» — сказала Светлана Семенцова.

Источник фото: администрация городского округа Реутов

С ней согласилась другая жительница Нестерова Елена Федорова. «Конечно, газ — дело большое. Самое главное: пообещали — сделали! Спасибо местным властям и губернатору. Ведь надежды особой у нас не было, так как газифицируют в первую очередь большие населенные пункты, а наши четыре улицы вроде как дачные были. А теперь заживем как в городе», — уверена Елена Федорова.

Уже получены технические условия для выполнения в 2020 году проектных работ по газификации многоквартирных жилых домов в поселке Кожино и деревнях Лыщиково и Глухово. В АО «Мособлгаз» передана утвержденная в установленном порядке проектная документация по газификации деревни Таблово. Строительство будет осуществляться в 2020 году также по программе «Развитие газификации в Московской области до 2025 года». В срок с января по июнь 2020 года должны начаться работы по газификации улиц в поселке Тучково, которые до сих пор газифицированы не были.

Глава Рузского городского округа Николай Пархоменко заявил, что с вводом в строй газопроводов в муниципалитете появились сразу несколько новых точек роста.

«Огромную помощь нам оказало правительство Московской области, вложив немалые средства для осуществления программы по развитию газификации Подмосковья на ближайшие годы. От лица ружан хочу выразить благодарность области. Хотелось бы отметить и сотрудников „Мособлгаза“. Работу свою они исполнили четко и в сжатые сроки», — акцентировал Николай Пархоменко.

Всего в 2019 году по губернаторской программе будет построен 51 газопровод, более 10 тысяч жителей Московской области смогут подключиться к газу. Общая протяженность построенных газовых сетей составит 211 километров.