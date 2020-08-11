Помощь каждому. Пострадавшим после потопа в Рузе семьям подарили технику и велосипеды

Многодетным семьям подарили микроволновки, холодильники, телевизоры и стиральные машины. При необходимости технику будут временно хранить в администрации Рузы.

Глава округа Николай Пархоменко подчеркнул, что ее сразу же привезут жителям, как только они об этом попросят. А 15 детям из всех пострадавших семей купили новые велосипеды.

Наш губернатор лично и администрация Рузы решили помочь подготовить детишек к школе, приобрести новые велосипеды. Многодетные семьи, которые пострадали, получили первую основную бытовую технику. В любой момент, когда семья скажет, что готова ее забрать, мы приедем, подключим и поставим Николай Пархоменко.

Восстановительные работы сейчас продолжаются. Как отметил Николай Пархоменко, большая часть сделана. Погода не всегда позволяет ускорить темпы, но основные ресурсы восстановлены.

«Все коммунальные службы отработали. Газ, свет, электричество, вода — это все уже присутствует. Мы пока что дальше не можем пройти — выше по руслу реки. Добраться до хлебозавода, чтобы его очистить. Там очень топко и вязнет техника. Но потихоньку ветер и солнце нам помогают. До тех пор, пока не разгребем все завалы, мы не успокоимся. Пока не приведем все в надлежащий вид, работы прекращены не будут», — подчеркнул глава Рузы.

Все люди, утратившие жилье, получили компенсацию в размере двух миллионов рублей. Если дом можно отремонтировать — 300 тысяч. При этом каждому человеку дополнительно перечислили по 30 тысяч — это социальная поддержка.

А теперь детям и их родителям помогли подготовиться к началу учебного года. Вместе с техникой и велосипедами подарили еще школьные рюкзаки с канцтоварами.

Делаем все возможное, чтобы прикоснуться к каждому. Для кого-то это единственное жилье. Кто-то всю жизнь здесь был, и детишки ходили в школу. Кто-то москвичи, но это для них было памятным местом. Беда для всех очень разная. <…> Вся наша работа продолжится до тех пор, пока последний житель не останется доволен результатом Николай Пархоменко.

Глава округа подчеркнул, что с жителями работают психологи и юристы. Отдельно он поблагодарил команду Андрея Воробьева за непрерывную помощь.

С первого дня в Рузе мобилизовали около 700 специалистов МЧС, ЖКХ и других отраслей. Помогали волонтеры. Вместе это тысячи неравнодушных людей.

«Беспрецедентный случай — как работает команда губернатора Подмосковья. После осадков несколько дней подряд у нас здесь работали тысячи человек одновременно. Это были люди со всех муниципалитетов области. Я хочу поблагодарить их за помощь. Без них мы, конечно, не справились бы», — сказал Пархоменко.

К обрушению дамбы в Рузе 8 июля привел мощный ливень. Так, в результате сильного подмыва технической насыпи вода вышла в реку через жилой сектор.