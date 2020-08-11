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    11 августа 2020, 16:24

    Помощь каждому. Пострадавшим после потопа в Рузе семьям подарили технику и велосипеды

    Анастасия Аброськина , Дмитрий Степанищев

    Жителям подмосковной Рузы, дома которых пострадали после сильных подтоплений, подарили сертификаты на бытовую технику и велосипеды. Такую помощь поручил оказать губернатор Андрей Воробьев. Это еще один шаг для поддержки пострадавших жителей, уже получивших социальные выплаты.
    Помощь каждому. Пострадавшим после потопа в Рузе семьям подарили технику и велосипеды

    Многодетным семьям подарили микроволновки, холодильники, телевизоры и стиральные машины. При необходимости технику будут временно хранить в администрации Рузы.

    Глава округа Николай Пархоменко подчеркнул, что ее сразу же привезут жителям, как только они об этом попросят. А 15 детям из всех пострадавших семей купили новые велосипеды.

    Наш губернатор лично и администрация Рузы решили помочь подготовить детишек к школе, приобрести новые велосипеды. Многодетные семьи, которые пострадали, получили первую основную бытовую технику. В любой момент, когда семья скажет, что готова ее забрать, мы приедем, подключим и поставим

    Николай Пархоменко.
    Помощь каждому. Пострадавшим после потопа в Рузе семьям подарили технику и велосипеды | Изображение 1

    Восстановительные работы сейчас продолжаются. Как отметил Николай Пархоменко, большая часть сделана. Погода не всегда позволяет ускорить темпы, но основные ресурсы восстановлены.

    «Все коммунальные службы отработали. Газ, свет, электричество, вода — это все уже присутствует. Мы пока что дальше не можем пройти — выше по руслу реки. Добраться до хлебозавода, чтобы его очистить. Там очень топко и вязнет техника. Но потихоньку ветер и солнце нам помогают. До тех пор, пока не разгребем все завалы, мы не успокоимся. Пока не приведем все в надлежащий вид, работы прекращены не будут», — подчеркнул глава Рузы.

    Помощь каждому. Пострадавшим после потопа в Рузе семьям подарили технику и велосипеды | Изображение 2

    Все люди, утратившие жилье, получили компенсацию в размере двух миллионов рублей. Если дом можно отремонтировать — 300 тысяч. При этом каждому человеку дополнительно перечислили по 30 тысяч — это социальная поддержка.

    А теперь детям и их родителям помогли подготовиться к началу учебного года. Вместе с техникой и велосипедами подарили еще школьные рюкзаки с канцтоварами.

    Помощь каждому. Пострадавшим после потопа в Рузе семьям подарили технику и велосипеды | Изображение 3

    Делаем все возможное, чтобы прикоснуться к каждому. Для кого-то это единственное жилье. Кто-то всю жизнь здесь был, и детишки ходили в школу. Кто-то москвичи, но это для них было памятным местом. Беда для всех очень разная. <…> Вся наша работа продолжится до тех пор, пока последний житель не останется доволен результатом

    Николай Пархоменко.

    Глава округа подчеркнул, что с жителями работают психологи и юристы. Отдельно он поблагодарил команду Андрея Воробьева за непрерывную помощь.

    Помощь каждому. Пострадавшим после потопа в Рузе семьям подарили технику и велосипеды | Изображение 4

    С первого дня в Рузе мобилизовали около 700 специалистов МЧС, ЖКХ и других отраслей. Помогали волонтеры. Вместе это тысячи неравнодушных людей.

    «Беспрецедентный случай — как работает команда губернатора Подмосковья. После осадков несколько дней подряд у нас здесь работали тысячи человек одновременно. Это были люди со всех муниципалитетов области. Я хочу поблагодарить их за помощь. Без них мы, конечно, не справились бы», — сказал Пархоменко.

    К обрушению дамбы в Рузе 8 июля привел мощный ливень. Так, в результате сильного подмыва технической насыпи вода вышла в реку через жилой сектор.

    Новости SMI.FM