Без языкового барьера. В роддоме Химок рассказали о работе с иностранками

Жительница Филиппин выбрала Химкинский родильный дом для появления на свет своего третьего ребенка. Она родила первенца в Америке, второго младенца — у себя на родине, а третьего — в Подмосковье. Как подчеркнул заведующий учреждением, здесь есть специалисты для работы с иностранками.

По словам Согомона Казарьяна, в роддоме Химок создали все условия, которые обеспечили комфорт для женщин из разных стран.

С иностранными пациентками не возникает языкового барьера. У нас есть специалисты, хорошо владеющие иностранными языками Согомон Казарьян.

Он рассказал, что в сложных ситуациях поддержку оказывает клинический психолог. Работают и врачи с сертификатами по грудному вскармливанию.

«Квалифицированная помощь, приветливые лица работников, способность ответить на различные вопросы — все это делает пребывание в нашем роддоме очень комфортным», — сказал Казарьян.

Жительница Филиппин, например, узнала о роддоме Химок от подруги. Здесь ей провели все обследования и процедуры.

Наша цель — закрепить за собой репутацию одного из лучших роддомов Подмосковья Согомон Казарьян.

При родильном доме успешно работает школа материнства, где уроки ведут акушер-гинеколог, неонатолог и клинический психолог.