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    05 июля 2021, 17:32

    Без языкового барьера. В роддоме Химок рассказали о работе с иностранками

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Жительница Филиппин выбрала Химкинский родильный дом для появления на свет своего третьего ребенка. Она родила первенца в Америке, второго младенца — у себя на родине, а третьего — в Подмосковье. Как подчеркнул заведующий учреждением, здесь есть специалисты для работы с иностранками.

    Без языкового барьера. В роддоме Химок рассказали о работе с иностранками | Изображение 1

    По словам Согомона Казарьяна, в роддоме Химок создали все условия, которые обеспечили комфорт для женщин из разных стран.

    С иностранными пациентками не возникает языкового барьера. У нас есть специалисты, хорошо владеющие иностранными языками

    Согомон Казарьян.

    Он рассказал, что в сложных ситуациях поддержку оказывает клинический психолог. Работают и врачи с сертификатами по грудному вскармливанию.

    «Квалифицированная помощь, приветливые лица работников, способность ответить на различные вопросы — все это делает пребывание в нашем роддоме очень комфортным», — сказал Казарьян.

    Жительница Филиппин, например, узнала о роддоме Химок от подруги. Здесь ей провели все обследования и процедуры.

    Наша цель — закрепить за собой репутацию одного из лучших роддомов Подмосковья

    Согомон Казарьян.

    При родильном доме успешно работает школа материнства, где уроки ведут акушер-гинеколог, неонатолог и клинический психолог.