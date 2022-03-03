В Реутове приступили к заливке монолита третьего этажа пристройки к поликлинике №1
Введения в строй новой пристройки к поликлинике № 1 ждут тысячи жителей Реутова. После ее открытия будет расширен прием узких специалистов, открыты новые направления лечения, а главное — ликвидированы очереди. Качество и сроки строительства находятся под постоянным контролем властей округа.
Сейчас строители приступили к заливке монолита третьего этажа будущей пристройки к поликлинике № 1. Ее возводят в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена». В четырехэтажном здании общей площадью 2,9 тысячи квадратных метров разместятся терапевтическое и стоматологическое отделения, кабинеты врача-травматолога с перевязочной и гипсовой, врача-ревматолога, отделение профилактики для проведения профилактических осмотров и диспансеризации, отделение неотложной помощи и физиотерапевтический кабинет.
Глава Реутова Станислав Каторов отметил, что стандарты работы врачей в обновленном лечебном учреждении будут соответствовать самым высоким требованиям. Здесь обновят оборудование, расширят штат медработников, а также будут использовать цифровые технологии.
«Постоянно сверяем сроки выполнения работ — отставаний нет. Чтобы оптимизировать процессы, поручил одновременно с возведением стен верхних этажей на нижних вести прокладку инженерных коммуникаций и внутреннюю отделку. Делать это могут разные бригады строителей», — сказал Станислав Каторов.
Сейчас на объекте трудятся 60 человек и шесть единиц техники. Строительная готовность объекта составляет уже свыше двадцати процентов.
«Знаю, что жители очень ждут расширения нашей поликлиники на улице Гагарина, поэтому мы делаем все, чтобы открыть лечебное учреждение уже этой осенью и обеспечить качество обслуживания пациентов по самым современным стандартам», — добавил Каторов.
Пристройку с действующим зданием поликлиники соединят межэтажным переходом. Территория вокруг тоже будет облагорожена и озеленена.
В Подмосковье по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с января реализуется услуга по ежемесячной выплате 20 тысяч рублей медицинским работникам для компенсации аренды жилья.