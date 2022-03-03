В Реутове приступили к заливке монолита третьего этажа пристройки к поликлинике №1

Введения в строй новой пристройки к поликлинике № 1 ждут тысячи жителей Реутова. После ее открытия будет расширен прием узких специалистов, открыты новые направления лечения, а главное — ликвидированы очереди. Качество и сроки строительства находятся под постоянным контролем властей округа.

Источник фото: Алексей Оводов

Сейчас строители приступили к заливке монолита третьего этажа будущей пристройки к поликлинике № 1. Ее возводят в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена». В четырехэтажном здании общей площадью 2,9 тысячи квадратных метров разместятся терапевтическое и стоматологическое отделения, кабинеты врача-травматолога с перевязочной и гипсовой, врача-ревматолога, отделение профилактики для проведения профилактических осмотров и диспансеризации, отделение неотложной помощи и физиотерапевтический кабинет.

Источник фото: Алексей Оводов

Глава Реутова Станислав Каторов отметил, что стандарты работы врачей в обновленном лечебном учреждении будут соответствовать самым высоким требованиям. Здесь обновят оборудование, расширят штат медработников, а также будут использовать цифровые технологии.

«Постоянно сверяем сроки выполнения работ — отставаний нет. Чтобы оптимизировать процессы, поручил одновременно с возведением стен верхних этажей на нижних вести прокладку инженерных коммуникаций и внутреннюю отделку. Делать это могут разные бригады строителей», — сказал Станислав Каторов.

Источник фото: Алексей Оводов

Сейчас на объекте трудятся 60 человек и шесть единиц техники. Строительная готовность объекта составляет уже свыше двадцати процентов.

Источник фото: Алексей Оводов

«Знаю, что жители очень ждут расширения нашей поликлиники на улице Гагарина, поэтому мы делаем все, чтобы открыть лечебное учреждение уже этой осенью и обеспечить качество обслуживания пациентов по самым современным стандартам», — добавил Каторов.

Пристройку с действующим зданием поликлиники соединят межэтажным переходом. Территория вокруг тоже будет облагорожена и озеленена.

В Подмосковье по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с января реализуется услуга по ежемесячной выплате 20 тысяч рублей медицинским работникам для компенсации аренды жилья.