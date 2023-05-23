Подмосковье 23 мая 2023, 05:25 Более 500 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию в рамках национального проекта «Здравоохранение» Unsplash

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Порядка 500 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года в рамках национальной программы «Здравоохранение», сообщила пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области. Благодаря проекту граждане регулярно проходят осмотры и получают качественное лечение.

Диспансеризация включает в себя полное медицинское обследование, которое помогает оценить общее состояние здоровья пациента и выявить наличие заболеваний. По итогам мероприятий терапевт принимает решение касательно дальнейших действий. Если поводов для беспокойств нет, то врачи предоставят рекомендации по поддержанию здоровья.

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«В рамках национального проекта „Здравоохранение“ для жителей Подмосковья созданы все условия, которые позволят им быстро и качественно пройти медицинское обследование. Не стоит забывать о том, что благодаря регулярной диагностике, можно обнаружить опасную болезнь на ранней стадии и успешно излечиться от нее. Особенно это актуально для мужчин, которые зачастую не следят за здоровьем и ждут „пока не заболит“. Важно знать, что на прохождение диспансеризации законом предусмотрен один оплачиваемый рабочий день, который обязан предоставить работодатель», — рассказала министр экономики и финансов Московской области Наталья Масленкина.

Бесплатное медобследование доступно для всех жителей региона старше 18 лет. Граждане проходят диспансеризацию раз в 3 года, после 40 лет процедуры учащаются до одного раза в год. Это можно сделать в учреждении, к которому прикреплен пациент, после записи в регистратуре или на региональном портале Госуслуг.

Для удобства жителей также проводятся Единые дни диспансеризации. Сформированы 52 передвижные бригады с целью проведения профилактических осмотров. На сайтах медицинских организаций можно получить актуальную информацию о процедурах и получить ответы на интересующие вопросы.

Кроме того, в рамках диспансеризации для женщин и мужчин разных возрастных категорий составлен персональный перечень осмотров профильными специалистами. Возможность бесплатного прохождения процедур и профилактических медицинских осмотров представлена во всех городских округах Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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