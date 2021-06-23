23 июня 2021, 11:13
Логистический центр в Раменском создаст 200 новых рабочих мест
Еще 200 рабочих мест создадут в Раменском благодаря новому корпусу логистического комплекса «Михайлова Слобода». Здесь построили четвертое помещение.
Как рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, в запуск корпуса вложили 500 миллионов рублей.
Планируется создание 200 рабочих мест
Екатерина Зиновьева.
Логистический комплекс находится на юго-востоке Московской области. Стройпроект реализовала компания «Меридиан».
Это девелоперская организация, которая осуществляет полный цикл работ — от покупки земель, возведения новых зданий или их реконструкции до заключения договоров аренды.
Ранее стало известно о том, что подписанные Подмосковьем на ПМЭФ соглашения принесут около 50 тысяч рабочих мест.