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    23 июня 2021, 11:13

    Логистический центр в Раменском создаст 200 новых рабочих мест

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Еще 200 рабочих мест создадут в Раменском благодаря новому корпусу логистического комплекса «Михайлова Слобода». Здесь построили четвертое помещение.

    Логистический центр в Раменском создаст 200 новых рабочих мест | Изображение 1

    Как рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, в запуск корпуса вложили 500 миллионов рублей.

    Планируется создание 200 рабочих мест

    Екатерина Зиновьева.

    Логистический комплекс находится на юго-востоке Московской области. Стройпроект реализовала компания «Меридиан».

    Это девелоперская организация, которая осуществляет полный цикл работ — от покупки земель, возведения новых зданий или их реконструкции до заключения договоров аренды.

    Ранее стало известно о том, что подписанные Подмосковьем на ПМЭФ соглашения принесут около 50 тысяч рабочих мест.