В Раменском построят дорогу к участкам, выделенным многодетным семьям

Мама троих детей Елена Шешукова всю жизнь мечтала жить за городом. Пять лет назад многодетной семье выделили земельный участок в деревне Вишняково Раменского округа. Радость омрачило отсутствие дороги. Администрация округа разработала программу, в рамках которой уже ведут строительство подъездной дороги. Этот и другие вопросы обсудил глава округа на встрече с жителями.

Проект строительства дороги разделили на четыре этапа. К реализации первого приступили в 2020-м. В Вишнякове построили чуть более одного километра дороги. В этом году проложат еще один участок протяженностью 1 километр 700 метров. На эти цели из бюджета округа выделено 30 миллионов рублей.

Источник фото: телеканал «360»

Работы много — сначала надо выкорчевать деревья, затем отсыпать и закатать в асфальт дорогу. Завершат работы к 1 ноября.

Еще одна важная тема, которую глава округа Виктор Неволин затронул на встрече, — газификация. Многодетные семьи могут стать участниками президентского проекта «Социальная газификация». По этой программе голубое топливо придет в соседнюю деревню Нестерово в марте 2022 года. Учитывая близость деревень, есть шанс, что программа социальной газификации может быть расширена и для участков многодетных семей в д. Вишняково.

«Эта программа предусматривает прокладку сетей бесплатно для жителей. Для этого они должны предоставить документы о праве собственности на строение, паспорт и подать заявку в „Мособлгаз“», — сказал глава г. о. Раменское Виктор Неволин.

Источник фото: телеканал «360»

Подать заявку можно двумя способами: на сайте «Мособлгаза» или непосредственно в офисе.