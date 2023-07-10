Подмосковье 10 июля 2023, 12:10 Отборочный этап проекта «Профессионалы» завершился в Раменском Раменский колледж

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Областной отборочный этап проекта «Профессионалы» завершился в Раменском. В категории юниоры по компетенции «Мобильная робототехника» приняли участие 40 школьников из 14 регионов страны.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, регион стал одним из 25, где прошли конкурсные отборы.

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«Всех ребят, попавших в финал, ждет „погружение“ в различные профессии — с помощью интерактивных форматов коротких профессиональных проб, которые позволят попробовать себя в качестве профессионала по более чем 30 направлениям», — отметили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.

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