facebook_pixel
    15 октября 2021, 22:11

    В Пушкинском округе демонтировали хостел, признанный самовольной постройкой

    В поселке Зеленоградский Пушкинского округа демонтировали незаконно построенный хостел

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    В поселке Зеленоградский Пушкинского округа демонтировали хостел, который суд признал самовольной постройкой. Здание незаконно функционировало около восьми лет. Об этом сообщило ГУ региональной безопасности Московской области.

    В Пушкинском округе демонтировали хостел, признанный самовольной постройкой | Изображение 1

    Собственник самостоятельно снес объект после того, как узнал, что в случае демонтажа постройки государством ему придется компенсировать стоимость работ, что составило бы около 20 миллионов рублей.

    Еще в 2013 году администрация Пушкинского округа выиграла суд, по решению которого собственник участка должен был снести самовольно построенный хостел. Несмотря на возбуждение в отношении собственника исполнительного производства, он не предпринимал действий по демонтажу.

    В Пушкинском округе демонтировали хостел, признанный самовольной постройкой | Изображение 2

    В полицию поступали жалобы от жителей соседних домов. В итоге снос объекта передали на контроль Главному управлению региональной безопасности Подмосковья, были выделены средства субсидии на демонтаж здания. За счет субсидии строение должно было быть снесено специализированной организацией, понесенные расходы — порядка 20 миллионов рублей — пришлось бы компенсировать собственнику. Поэтому владелец хостела снес его самостоятельно.

    В Пушкинском округе демонтировали хостел, признанный самовольной постройкой | Изображение 3

    «Главное управление региональной безопасности Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева, взаимодействуя со службой судебных приставов, продолжат работу по контролю сноса объектов самовольного строительства на территории Подмосковья», — отметил зампредседателя правительства Московской области — руководитель ГУ региональной безопасности Роман Каратаев.