В Пушкинском округе демонтировали хостел, признанный самовольной постройкой

В поселке Зеленоградский Пушкинского округа демонтировали хостел, который суд признал самовольной постройкой. Здание незаконно функционировало около восьми лет. Об этом сообщило ГУ региональной безопасности Московской области.

Собственник самостоятельно снес объект после того, как узнал, что в случае демонтажа постройки государством ему придется компенсировать стоимость работ, что составило бы около 20 миллионов рублей.

Еще в 2013 году администрация Пушкинского округа выиграла суд, по решению которого собственник участка должен был снести самовольно построенный хостел. Несмотря на возбуждение в отношении собственника исполнительного производства, он не предпринимал действий по демонтажу.

В полицию поступали жалобы от жителей соседних домов. В итоге снос объекта передали на контроль Главному управлению региональной безопасности Подмосковья, были выделены средства субсидии на демонтаж здания. За счет субсидии строение должно было быть снесено специализированной организацией, понесенные расходы — порядка 20 миллионов рублей — пришлось бы компенсировать собственнику. Поэтому владелец хостела снес его самостоятельно.

«Главное управление региональной безопасности Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева, взаимодействуя со службой судебных приставов, продолжат работу по контролю сноса объектов самовольного строительства на территории Подмосковья», — отметил зампредседателя правительства Московской области — руководитель ГУ региональной безопасности Роман Каратаев.