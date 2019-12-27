Сплошная зона прогулок и отдыха. В Пушкино обновили городскую набережную

Главная городская набережная в Пушкино сегодня похожа на большую детскую площадку или прогулочную зону. Здесь в любую погоду есть народ. Как благоустроили набережную — расскажет телеканал «360».

Еще год назад река и набережная в микрорайоне Серебрянка выглядели не самым лучшим образом. На прямой линии губернатора у активистов крик души: такое место даром пропадает! Люди говорили, что в Серебрянке нет практически ничего. Голая вытоптанная земля, необлагороженная территория. Но вскоре все изменилось.

Источник фото: телеканал «360»

«Ну, конечно, довольны. По сравнению с тем, что было. Потому что не было ни площадок, только карусели. Сейчас уже можно погулять, есть дорожки, как-то чисто», — сказала Екатерина Неженцева, руководитель творческих многодетных семей Пушкинского г. о.

Около двух с половиной гектаров набережной теперь живут новой жизнью. То, что было раньше, и то, что сейчас, — небо и земля.

«На самом деле я помню, что здесь было. Здесь было, как это помягче сказать, некий природный Шанхай. Заброшенные кусты, некошеная трава», — сказал Михаил Перцев, глава Пушкинского г. о.

Источник фото: телеканал «360»

Никакого дорожного покрытия не было вообще. Кругом в основном была заброшенная территория.

Сейчас даже в слякоть на детских площадках движение. У воды можно спокойно гулять с ребенком и кормить утят — здесь соорудили понтон с безопасным ограждением. Из общего урбанистического пейзажа выбивается только река — зеленая и грязная. Ее уже чистили, но весной планируют снова. Глядишь, после этого и сам народ привыкнет к новому виду и относиться будет бережнее.