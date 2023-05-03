Подмосковье 03 мая 2023, 13:18 Более тысячи георгиевских лент раздадут пассажирам автобусов в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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Компания «Мострансавто» раздаст пассажирам более тысячи георгиевских лент ко Дню Победы. Акция будет проходить 4 и 5 мая.

Ленты можно будет получить в некоторых автобусах «Мострансавто», а также на автовокзалах и автостанциях в разных городах Подмосковья. Акция стала уже доброй традицией перевозчика. В компании подчеркнули, что черно-оранжевая ленточка является символом памяти о подвиге, который совершили герои Великой Отечественной войны и труженики тыла, знаком вечной признательности ветеранам.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию о разных культурных событиях в Подмосковье. Сейчас там много мероприятий к 9 Мая.

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