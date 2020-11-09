В понедельник состоится прием граждан Шелкова в Главгосстройнадзоре

Сотрудники отдела № 8 Главгосстройнадзора Московской области проведут 9 ноября прием граждан городского округа Щелково в общественной приемной исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Об этом сообщается на сайте Главгосстройнадзора.

«В этот день прием проведут уполномоченные сотрудники отдела надзора за строительством № 8 Главгосстройнадзора Московской области», — отметил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Прием будет проведен посредством телефонной связи по адресу: г. Щелково, ул. Жегаловская, д. 27. Время приема: с 10.00 до 13.00.

Телефоны для справок: 8 (498) 602 31 91, добавочный 76110.