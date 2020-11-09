09 ноября 2020, 01:00
В понедельник состоится прием граждан Шелкова в Главгосстройнадзоре
Сотрудники отдела № 8 Главгосстройнадзора Московской области проведут 9 ноября прием граждан городского округа Щелково в общественной приемной исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Об этом сообщается на сайте Главгосстройнадзора.
«В этот день прием проведут уполномоченные сотрудники отдела надзора за строительством № 8 Главгосстройнадзора Московской области», — отметил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.
Прием будет проведен посредством телефонной связи по адресу: г. Щелково, ул. Жегаловская, д. 27. Время приема: с 10.00 до 13.00.
Телефоны для справок: 8 (498) 602 31 91, добавочный 76110.