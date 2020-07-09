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    09 июля 2020, 13:47

    «В полной готовности помочь жителям». Более 300 участков Можайска подтопило из-за ливней

    Анастасия Аброськина, Мария Ицкова

    Ливни, прошедшие 7 и 8 июля, привели к подтоплению более 300 участков в Можайске. Вода заполонила сразу десять СНТ. А местами она поднялась на полтора метра. Эвакуировали около 70 человек, в том числе детей.
    «В полной готовности помочь жителям». Более 300 участков Можайска подтопило из-за ливней | Изображение 1

    По словам заместителя главы округа Марии Азаренковой, сразу мобилизовали все оперативные группы. Силы и средства МЧС, службы Мособлпожспас направили на устранение последствий непогоды и помощь жителям.

    Нет жертв, слава богу. Ситуация остается напряженной, но все мы в полной боевой готовности для оказания помощи людям

    Мария Азаренкова.
    «В полной готовности помочь жителям». Более 300 участков Можайска подтопило из-за ливней | Изображение 2

    Выше всего вода поднялась в СНТ «Стрела», «Каскад», «Можайск» и «Виктория». В минувшие дни жители столкнулись не только с обильным дождем, но и грозой, градом, порывистым ветром.

    «Из одного только СНТ „Стрела“, например, было эвакуировано 46 человек», — уточнила Мария Азаренкова.

    В округе ввели режим повышенной готовности. Жители всех СНТ получают адресную помощь. Об этом рассказал начальник 19-го пожарно-спасательного отряда главного управления МЧС России по Подмосковью Михаил Кожин.

    «В полной готовности помочь жителям». Более 300 участков Можайска подтопило из-за ливней | Изображение 3

    В ранние часы 8 июля произошло подтопление СНТ из-за обильных осадков. Незамедлительно об этом было доложено в главное управление. Мы оперативно направили силы и средства для помощи жителям. В 11 часов прошло заседание, где было принято решение о введении режима повышенной готовности

    Михаил Кожин.

    Он добавил, что ночью в населенных пунктах выставили посты для адресной помощи населению.

    «В настоящее время ситуация под контролем. Сил и средств нам достаточно», — подчеркнул Кожин.

    «В полной готовности помочь жителям». Более 300 участков Можайска подтопило из-за ливней | Изображение 4

    Кроме того, мощные ливни привели 8 июля к обрушению дамбы подмосковной Рузы. В результате подмыва технической насыпи вода вышла в реку через жилой сектор. В округе объявили режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Андрей Воробьев пообещал помочь всем, кто был эвакуирован и чьи дома пострадали.