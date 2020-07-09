«В полной готовности помочь жителям». Более 300 участков Можайска подтопило из-за ливней

По словам заместителя главы округа Марии Азаренковой, сразу мобилизовали все оперативные группы. Силы и средства МЧС, службы Мособлпожспас направили на устранение последствий непогоды и помощь жителям.

Нет жертв, слава богу. Ситуация остается напряженной, но все мы в полной боевой готовности для оказания помощи людям Мария Азаренкова.

Выше всего вода поднялась в СНТ «Стрела», «Каскад», «Можайск» и «Виктория». В минувшие дни жители столкнулись не только с обильным дождем, но и грозой, градом, порывистым ветром.

«Из одного только СНТ „Стрела“, например, было эвакуировано 46 человек», — уточнила Мария Азаренкова.

В округе ввели режим повышенной готовности. Жители всех СНТ получают адресную помощь. Об этом рассказал начальник 19-го пожарно-спасательного отряда главного управления МЧС России по Подмосковью Михаил Кожин.

В ранние часы 8 июля произошло подтопление СНТ из-за обильных осадков. Незамедлительно об этом было доложено в главное управление. Мы оперативно направили силы и средства для помощи жителям. В 11 часов прошло заседание, где было принято решение о введении режима повышенной готовности Михаил Кожин.

Он добавил, что ночью в населенных пунктах выставили посты для адресной помощи населению.

«В настоящее время ситуация под контролем. Сил и средств нам достаточно», — подчеркнул Кожин.

Кроме того, мощные ливни привели 8 июля к обрушению дамбы подмосковной Рузы. В результате подмыва технической насыпи вода вышла в реку через жилой сектор. В округе объявили режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Андрей Воробьев пообещал помочь всем, кто был эвакуирован и чьи дома пострадали.