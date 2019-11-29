В поисках новогоднего настроения. Туристы сделают свои елочные игрушки в Павловском Посаде

Павловский Посад знаменит не только платками. Здесь, на заводе «Иней» в деревне Данилово, новогоднюю сказку создают уже больше 70-ти лет. И с удовольствием проводят экскурсии. Телеканал «360» расскажет, как создают самые красочные елочные игрушки в Подмосковье.

Форму будущим елочным игрушкам на фабрике придают стеклодувы. На мощных и очень шумных горелках стекло быстро плавится до состояния мягкой карамели. Мастер тут же выдувает форму, почти, как мыльные пузыри. Кажется, что это очень просто, но только на первый взгляд.

«Как разогреешь, так и получится. Если неправильно разогреешь, то шар уже не получается. Самое сложное, мне кажется, выдувать верхушку», — рассказала Валентина Огурцова, стеклодув.

Эти шары отправятся в цех металлизации, где будут принимать душ из алюминия. Так они станут зеркальными. Заготовки закрепляют на кассете и устанавливают в аппарат. Дальше шары покрывают разноцветным лаком.

«Мы просто окунаем наше изделие и устанавливаем в специальные лоточек с песком в сушильном шкафу», — сказала Тамара Куралева, окрасчик игрушек.

Источник фото: телеканал «360»

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Сохнуть шарик будет около 15 минут. Но это еще не полное превращение. У туристов есть самая яркая и любимая часть экскурсии — роспись игрушек вручную.

Каждая игрушка неповторима — расписывают их не по трафарету, а от руки, поэтому рисунки пусть и похожи, но не штампованы. Под рукой у художников есть всевозможные кисточки, краски и разноцветные блестки. Гости тоже распишут свою игрушку на память о новогоднем путешествии.

Елочные украшения продают в магазине при фабрике

Украшения, созданные профессионалами, можно приобрести здесь же, в магазине при фабрике. Большие шары обойдутся от 450 до 1200 рублей за штуку. Дорогой во всех смыслах сувенир. Маленькие — бюджетнее, можно найти за 130.

Еще на фабрике делают шишки и фигурки сказочных персонажей. В день изготавливают более трехсот штук. Экскурсия в декабре стоит 1000 рублей.

Павловский Посад популярен у туристов

Полные впечатлений, туристы отправляются искать отель, чтобы переночевать. Говорят, что Павловский Посад очень гостеприимен. Во всяком случае, номера здесь быстро расхватывают, и это в будни. Например, двухместный номер люкс обойдется в 3800 рублей за ночь. За стандартный в гостинице просят на тысячу меньше. В люксе есть телевизор, холодильник, полный набор полотенец, халат, тапочки. А самое главное — большая и мягкая кровать. Средняя цена на салат в ресторане отеля — 350 рублей, на горячее — 500 рублей.

Источник фото: телеканал «360»

Как добраться

Чтобы отлично провести выходные, быстрее всего до Павловского Посада можно добраться на электричке. Электропоезд идет от Курского вокзала. Дорога займет около часа — часа двадцати. На машине от МКАДа выйдет около двух часов. Третий вариант — автобус. От метро Партизанская он доедет тоже, примерно, за два часа. Отель находится на улице Выставкина. А вот фабрика елочных игрушек ждет вас в деревне Данилово — 65. Каждый час от городского автовокзала сюда отправляются автобусы.