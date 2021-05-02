В погоне за стеклянным айсбергом. Более 400 фигуристов вышли на каток фестиваля «Ледяной-2021» в Мытищах

Фигуристы из 33 городов приехали в городской округ Мытищи для участия в Общероссийском фестивале массовых танцев на льду «Ледяной-2021». На каток для демонстрации своего мастерства вышли более 400 участников в возрасте от пяти до 75 лет.

Большинство из них не профессиональные спортсмены, а только любители. Но свою задачу — популяризировать фигурное катание — выполняют с удовольствием. В их выступлениях нет тройных тулупов, но именно из таких показательных танцев рождается любовь к этому виду спорта.

«Задача в первую очередь дать выступать всем коллективам, детям, вне зависимости от уровня подготовки, потому что здесь есть как спортшколы, профессиональные балеты, которые выступают на соревнованиях, есть дети, которые выходят на лед условно в сентябре — и в мае уже есть возможность показать родителям, чему они за сезон научились», — отметила генеральный директор ООО «Школа фигурного катания и хоккейного мастерства „Лед“» Маргарита Беляева.

Участница фестиваля Арина рассказала, что она входит в группу супергероинь, которые спасают город от злодеев. От каких именно, девочка не уточнила, предложив посмотреть их выступление.

Несмотря на то, что возраст участников разный, большая часть фестиваля посвящена детям и подросткам. Главные болельщики — родители, которые внимательно следят за тем, как тренируются юные фигуристы.

Источник фото: телеканал «360»

Как и на любом турнире, здесь присуждают золото, серебро и бронзу. Но чтобы было не обидно, каждой команде вручили специальную награду в виде стеклянного айсберга. Завершился фестиваль танцевальным флешмобом.