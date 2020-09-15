В погоне за клиентом: рынок недвижимости подводит итоги

Строительная отрасль пандемию выдержала! К этому выводу пришли участники пресс-конференции, посвященной итогам премии «Рекорды рынка недвижимости».

В непростое время девелоперы стали драйвером развития всей экономики страны. Этому поспособствовало снижение ипотечных ставок. Планы по годовым продажам многие застройщики уже практически закрыли. Премия — самое масштабное мероприятие строительной индустрии, которое ежегодно объединяет лидирующие строительные компании и агентства рынка недвижимости, а также представляет самые яркие, инновационные и новейшие объекты отрасли.

В номинации «оператор наружной рекламы № 1» победителем стал федеральный оператор наружной рекламы MAER GROUP, который во время пандемии вышел на застройщиков с уникальным технологичным предложением.

«Мы сделали уникальное предложение для рынка, которое с помощью технологий позволило найти новую аудиторию для застройщиков и девелоперов Москвы и России. Технология позволяет собирать информацию о проезжающей аудитории в момент, когда контент продвигается на медиафасаде. Человек проезжает мимо нашей конструкции, мы находим его в режиме онлайн в интернете и предлагаем ему такой же контент. Это позволяет на более чем 35% заинтересованно просматривать контент того или иного застройщика», — рассказал Константин Майор, генеральный директор MAER GROUP.

Крупные девелоперы, уже воспользовавшиеся этой технологией, сочли ее эффективной и подписали с MAER GROUP рекламные контракты до конца года.