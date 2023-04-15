Подмосковье 15 апреля 2023, 15:19 Четыре фонтана запустили в тестовом режиме в Подольске Галина Добрынина

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Четыре фонтана заработали в тестовом режиме в Подольске, сообщила пресс-служба «Водоканала» округа. Специалисты запустили работу напоров воды на сооружениях «Первый бал Наташи Ростовой» на улице Кирова, на площади Генерала Еремеева и возле ДК «Машиностроитель» в микрорайоне Климовск.

В рамках подготовительных работ сотрудники сняли защитные пластиковые настилы на фонтане «Первый бал Наташи Ростовой». На светодинамическом сооружении около Дворца культуры «Октябрь» и в сквере Поколений убрали конструкцию, которая защищала объекты от повреждений в холодное время. Специалисты очистили фонтаны от мусора, проверили состояние приборов, отрегулировали высоту струй и благоустроили близлежащие территории.

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Позднее сотрудники «Водоканала» запустят сооружение в сквере Поколений, а также фонтаны «Салочки» на бульваре имени Евгения Карелова, возле ДК «Молодежный» в деревне Большое Толбино и в парке имени Виктора Талалихина. Работа объектов продлится до октября.

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