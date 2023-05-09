Подмосковье 09 мая 2023, 03:34 Соревнования по конкуру в честь Дня Победы прошли в Подольске Мария Андрюхина

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Соревнования по конкуру, приуроченные ко Дню Победы состоялись в городском округе Подольск. В мероприятии приняли участие представители конно-спортивных клубов «Фаворит» и «Нимб», а также воспитанники школы олимпийского резерва «Пахра». Впервые в году турнир прошел на открытом пространстве.

Спортсменка Анастасия Федорова увлекается конным спортом с 2019 году. В соревнованиях конкуристка с лошадью по кличке Рэфа смогла преодолеть препятствие высотой 120 метров.

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«Очень захватывающий вид спорта. Каждый раз хочется возвращаться, отрабатывать упражнения, потому что это движение, скорость, прыжки. Не передать словами впечатления, когда ты летишь с лошадью через препятствие», — рассказала спортсменка.

По словам директора клуба «Фаворит» Сергея Головатюка, количество участников соревнований стремительно увеличивается с каждым годом. Это связано с ростом популярности конного спорта. Также в конце мая в организации запланирован турнир по выездке, который будет посвящен Дню защиты детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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