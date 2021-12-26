В Подольске прошел второй фестиваль ледяных скульптур. Видео

Подольск во второй раз принял фестиваль ледяных скульптур. Темой события стали «Сказки планеты Земля».

Скульптор Николай Жданов из Сергиева Посада представил свое произведение изо льда по мотивам «Сказки о царе Салтане» Александра Пушкина, выполнив царевну Лебедь и 33 богатырей.

«Сделано достаточно изящно, все пропилено, арочка в воздухе висит, то есть очень тоненько, такое при плюсовой погоде не сделать никак, а здесь все спокойно приморозили, и еще погода такая будет долго — и простоит две недели спокойно. Красота останется до Нового года», — рассказал Жданов.

Всего 12 скульптур украсили центр города в сквере Поколений. Для создания шедевров в Подольск привезли более 20 тонн льда.

В Подмосковье съехались мастера со всей России: Тюмень, Екатеринбург, Якутск, Москва. И вот во льду застыла Снежная Королева рядом Золотой Петушок и Василиса Прекрасная.

«Каждая композиция оригинальна, ничего нет подобного. Да, есть какие-то намеки на хрустальные произведения, но это лед! И причем это монументально, 3,5 метра высотой. Искренне поздравляю скульпторов с тем, что у них в очередной раз получилось, и нас, подольчан, потому что это все останется здесь, в городе», — делится впечатлениями председатель жюри фестиваля Александр Рожников.

Скульпторы трудились все четыре дня, несмотря на то, что погода в Подмосковье опускалась до -20 градусов.

Гран-при выиграл Александр Скареднов из Тюмени с работой «Кот в сапогах». Все участники также получили памятные призы.

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