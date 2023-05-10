Подмосковье 10 мая 2023, 00:30 Праздничные мероприятия в честь Дня Победы состоялись в Подольске Галины Добрыниной

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Праздничная программа в честь 78-й годовщины Великой Победы прошла в в парке имени В. В. Талалихина Подольске, сообщила пресс-служба администрации округа. Тематические мероприятия и концерт посетили 12 тысяч жителей города.

У главного входа представители движения «Волонтеры Подмосковья» и активисты Подольского союза молодежи раздавали горожанам георгиевские ленточки. Члены исторического клуба «Резервный фронт» фотографировались со всеми желающими. Некоторые посетители пришли на праздник с фотографиями предков-героев в руках.

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На сцене возле памятника советскому летчику Виктору Талалихину артисты академического хора Подольской филармонии, духового оркестра и других местных творческих коллективов исполнили известные публике песни военных лет. На спортивной площадке был организован любительский турнир по гиревому спорту.

Также гости парка смогли посмотреть оружие времен ВОВ. Для детей были устроены мастер-классы, юные жители города мастерили праздничные открытки и голубей из бумаги. В течение всего мероприятия на территории работала полевая кухня, посетителей угощали гречневой кашей и чаем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем Победы участников ВОВ и жителей региона.

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