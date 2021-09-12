В Подольске открылись две новые поликлиники

В городском округе Подольск начали работать две новые поликлиники, построенные по инвестконтрактам. Поликлиника на улице Ульяновых рассчитана на 300 посещений в смену, специалисты будут вести прием детского населения. Во втором учреждении на Ленинградской улице работают взрослое и детское отделения. Она рассчитана на 500 посещений в смену.

«Обе поликлиники — крайне важные объекты для Подольска. Суммарно они будут обслуживать более 40 тысяч жителей городского округа — как взрослых, так и детей. Штатное расписание сформировано, прием будут вести участковые терапевты, педиатры, а также узкопрофильные специалисты», — сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

В поликлиниках установлено современное медицинское оборудование. В детской поликлинике на улице Ульяновых также функционирует отделение восстановительного лечения для детей, оснащенное галокамерой. Кроме того, установлен электронейромиограф — аппарат, позволяющий на ранней стадии выявить у ребенка патологии нервной системы.

Обе поликлиники начнут прием пациентов 13 сентября. Записаться на прием к специалистам можно на региональном Портале государственных услуг или по номеру телефона: 122.