Подмосковье 09 мая 2023, 01:29 Спортивный фестиваль «Сила Победы» состоялся в Подольске Галины Добрыниной

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Фестиваль силовых видов спорта «Сила Победы» прошел в микрорайоне Климовск городского округа Подольск. В мероприятиях участвовали порядка 700 спортсменов из Москвы и области.

Соревнования прошли по 12 видам спорта на баскетбольной, футбольной и волейбольной площадках в физкультурно-оздоровительном комплексе «Заречье». Участники боролись за победу в стритболе, полиатлоне, гиревом спорте, сборке и разборке оружия на скорость, армрестлинге, метании ножа и других дисциплинах, также атлеты сдавали нормативы «Готов к труду и обороне» (ГТО).

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«Много спортсменов показали себя в разных возрастных категориях в русском жиме. В соревнованиях по армрестлингу в абсолютной весовой категории приняли участие около 40 человек. Армлифтинг, который позволяет определить человека с максимальной силой хвата, прошел в двух видах. Тяга оси „Аполлон“ в абсолютной весовой категории и тяга снаряда „Русская рулетка“ в шести возрастных и весовых категориях», — рассказал главный судья соревнований Валентин Кузнецов.

В торжественной церемонии открытия принял участие замглавы городского округа Подольск Андрей Крючков. Инструктор по адаптивной физкультуре комплекса Владимир Васильев провел для спортсменов и участников «Активного долголетия» разминку по северной ходьбе. Для зрителей организаторы подготовили мастер-классы по сборке и разборке автомата Калашникова, показательные выступления атлетов и тестирования по нормам ГТО.

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