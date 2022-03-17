В Подольске будут оказывать всю необходимую поддержку промышленности и предпринимателям

В городском округе Подольск ни одно предприятие не прекратило свою деятельность, несмотря на сложную экономическую обстановку. Власти муниципалитета будут оказывать всестороннюю поддержку бизнесу и промышленности. Об этом глава Подольска Дмитрий Жариков доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

«Городской округ Подольск у нас — флагман промышленности, большая территория. Всегда там успешно работала команда, и сейчас вы, как человек, который много лет работал главой Серпухова, знаете все нюансы. Безусловно, время сейчас сложное и вы слышали — президент вчера дал четкие указания и региональным, и муниципальным властям, всем ветвям власти в части собранности, в части вызовов, которые существуют. Для нас прежде всего это экономика, занятость и, безусловно, забота, внимание тем, кто оказался в сложной ситуации: это те, кто работу потерял, одиноко проживающие, многодетные семьи. Поэтому я прошу вас сконцентрировать усилия на тех, кому тяжело, и на промышленности, экономике», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава Подольска отметил, что округ находится в зеленой зоне в рейтинге муниципалитетов, что говорит об эффективной работе властей. Дмитрий Жариков пообещал не снижать темпов развития, а также оказывать всестороннюю помощь предприятиям и бизнесменам.

«Хочу заверить вас и всех жителей Подольска, что я буду работать качественно, эффективно, в их интересах и интересах нашего Подмосковья. Действительно, по итогам работы в 2021 году муниципальное образование продемонстрировало довольно-таки высокий результат в социально-экономическом развитии. Как вы знаете, Подольск находится в зеленой зоне рейтинга муниципалитетов. Первая задача, которую перед собой ставлю, перед своей командой, — это, конечно, не уронить столь высоко поднятую планку, а в условиях давления санкционного, которое оказывается на нашу страну, оказывать все возможные меры поддержки промышленности, предпринимателям, которые осуществляют свою деятельность на территории Подольска», — подчеркнул глава Подольска.

Дмитрий Жариков уточнил, что в сложившейся обстановке все предприятия продолжают работать.

«Хочу доложить, что ни одно предприятие не прекратило свою деятельность на сегодняшний день на территории муниципалитета. Мое общение с руководством предприятий говорит о том, что в их планах на сегодняшний день таких решений нет. Я уверен, что вместе с правительством Московской области, с министрами мы найдем выход из тех сложных ситуаций, которые сегодня складываются», — сообщил глава Подольска.

«Очень надеюсь, что у нас жители почувствуют перемены в Подольском округе и еще раз, в завершение — оказывайте максимальную поддержку предпринимателям. Никаких лишних проверок, отчетов, всю эту работу ведет наш финансово-экономический блок, инвестиционный, и вы, пожалуйста, на своем месте уделяйте этому внимание», — сказал Андрей Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья сообщил, что в регионе введут мораторий на все плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году.