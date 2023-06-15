Подмосковье 15 июня 2023, 14:29 В подмосковных парках установили питьевые фонтанчики от российского производителя АНО «МосОблПарк»

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Один из крупнейших российских производителей фильтров для очистки воды «Барьер» установил питьевые фонтанчики в парках Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Сейчас фонтанчики появились в 11 парках: в Красногорске, Подольске, Домодедове, Сергиевом Посаде, Кашире, Мытищах и Орехово-Зуеве.

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Вода в питьевых фонтанчиках проходит три этапа фильтрации. Отмечается, что наличие подобных аппаратов в парках также позволяет сократить количество используемых пластиковых бутылок, что положительно влияет на экологию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 180 парков после благоустройства в 2023 году. Он отметил, что для создания новых общественных пространств стараются учитывать мнение жителей.

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