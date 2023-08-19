19 августа 2023, 16:33
Работы по устранению борщевика Сосновского завершили в четырех лесничествах Подмосковья
В Подмосковье продолжается борьба с борщевиком Сосновского. В ходе третьего этапа устранения сорняка специалисты обработали 313 гектаров земель региона, что составляет 40% от плана. Зампред правительства Московской области Георгий Филимонов рассказал, что в Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах работы выполнили в полном объеме.
В борьбе с борщевиком в Подмосковье используют современный механический метод — скашивание. Оно не позволяет сорнякам сбрасывать семена и расти на новых участках.
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«Скашивание проводится с учетом новых площадей, которые были добавлены в реестр по обращениям жителей», — добавил зампред.
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