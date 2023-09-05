Подмосковье 05 сентября 2023, 11:10 Конференция о развитии бизнеса пройдет в Видном 27 сентября Unsplash

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Конференция «Новые возможности для реализации потенциала и развития малого и среднего предпринимательства в Московской области» пройдет в Видном 27 сентября. На ней соберутся более 250 человек.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, участниками встречи станут представители бизнеса, власти, контрольно-надзорных органов и СМИ. Они обсудят важные факторы развития предпринимательства.

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Среди тем встречи — частное образование, социальное предпринимательство, женский бизнес и многое другое. Для гостей проведут выступления спикеров и дискуссии.

Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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