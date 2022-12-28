Подмосковье 28 декабря 2022, 19:59 В подмосковном Можайске проведены работы на объектах водоотведения и газообеспечения

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Работы на объектах водоотведения и газообеспечения провели в поселке Уваровка Можайского округа. Специалисты устранили подпор на центральной сети водоответвления у дома № 12 по улице Урицкого.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский сообщил, что данные работы позволят более тысячи жителей поселка бесперебойно пользоваться централизованными сетями водоотведения, а также обеспечить качественную работу канализационно-насосной станции.

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Также специалисты газовой службы АО «ФПЛК» провели обслуживание газового оборудования на котельной деревни Ивакино. Своевременное проведение работ обеспечит достойную работу оборудования при его дальнейшей эксплуатации. Кроме того, это обеспечит около 500 жителей поселка исправным теплоснабжением в морозы.

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