В Константинове после ремонта открыли дом культуры и библиотеку

В селе Константиново после ремонта открыли зрительный зал в доме культуре и библиотеку. Новые двери, потолок, стены и даже сцена — зрительный зал в Константиновском доме культуры теперь отвечает всем современным требованиям. Последние 10 лет он стоял в аварийном состоянии. Теперь зрительный зал вмещает до 300 человек.

Раньше коллективу «Зорюшка» приходилось выступать перед зрителями в фойе Дома культуры, а в теплое время года — на улицах поселка. Сегодня они на новой сцене.

«Сцена хорошая, большая. Много места, чтобы потанцевать, плясать. Теперь намного удобнее. Не слышно этих стуков старой сцены, той, где мы танцевали. Сейчас уже намного лучше», — отметили участники коллектива.

Председатель комитета по культуре и туризму администрации Раменского городского округа Марианна Рогатина отметила, что очень важно было сделать ремонт в доме культуры, поскольку это точка притяжения жителей.

«Это достаточно отдаленная территория нашего городского округа. Сложно добраться до центральных домов культуры, поэтому здесь необходимо именно такое пространство, куда можно теперь прийти теперь в такой зал. Можно приглашать и профессиональных исполнителей — это будет востребовано жителями», — добавила Рогатина.

Ремонт завершили и в Константиновской библиотеке. Для удобства читателей разделили пространство, установили удобную и современную мебель. Обновили библиотечный фонд.

«Мы очень ждали. Мы переживали. Мы болели. Мы надеялись на современное новое помещение, которое нам было просто необходимо для нашего развития, нашего простора. Потому что мы развиваемся, у нас есть прирост читателей. У нас замечательная школа для развития детей, дошкольников», — рассказала заведующая библиотекой Елена Степенова.

На ремонт дома культуры выделили средства из бюджета Раменского городского округа. Потратили 12 миллионов рублей. В ближайшее время планируют дополнительно оснастить зрительный зал световой и звуковой техникой.