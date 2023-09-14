Подмосковье 14 сентября 2023, 17:05 Новую школу построят в Павловской Слободе к сентябрю 2024 года Минстрой МО

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Строительство школы продолжается в селе Павловская Слобода в Истре. Она будет рассчитана на тысячу мест и заработает в сентябре 2024 года.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, сейчас на площадке трудятся 80 человек и шесть машин. Они выкладывают стены и перегородки, а также монтируют коммуникации.

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В здании обустроят два блока для начальной и основной школы, а также общие помещения. Там разместят учебные кабинеты, лаборатории, спортивный и актовый залы, столовую, библиотечный центр и многое другое. На территории проведут благоустройство и установят игровые зоны.

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