Аварийные службы Подмосковья начали ликвидировать подтопление на подъездах к Шереметьево

В Подмосковье начали устранять подтопление на подъездах к аэропорту Шереметьево. Аварийные службы региона уже работают на месте, рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Сейчас движение на пересечении улицы Авиационной и Лобненского шоссе, на Старошереметьевском шоссе значительно затруднено.

Водителям порекомендовали минимизировать поездки на автомобилях. В случае, если вам нужно добраться до аэропорта, выезжайте заранее или воспользуйтесь аэроэкспрессами.

Для поездок до терминала В воспользуйтесь подземным шаттлом.