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    26 февраля 2021, 20:45

    Аварийные службы Подмосковья начали ликвидировать подтопление на подъездах к Шереметьево

    Алена Собкалова, Юлия Уткина

    В Подмосковье начали устранять подтопление на подъездах к аэропорту Шереметьево. Аварийные службы региона уже работают на месте, рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

    Аварийные службы Подмосковья начали ликвидировать подтопление на подъездах к Шереметьево | Изображение 1

    Сейчас движение на пересечении улицы Авиационной и Лобненского шоссе, на Старошереметьевском шоссе значительно затруднено.

    Водителям порекомендовали минимизировать поездки на автомобилях. В случае, если вам нужно добраться до аэропорта, выезжайте заранее или воспользуйтесь аэроэкспрессами.

    Для поездок до терминала В воспользуйтесь подземным шаттлом.