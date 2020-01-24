В Подмосковье жгут посылки из Китая. Стоит ли ставить шопинг на паузу из-за коронавируса?

Вспышка коронавируса в Китае напугала любителей онлайн-шопинга. Жители Подмосковья стали отказываться от доставки посылок из Поднебесной. Некоторые вообще решили безжалостно сжечь полученные товары. Стоит ли опасаться инфекции или можно спокойно забирать свой заказ на почте, расскажет «360».

Не секрет, что многие россияне любят делать покупки в Сети и пользуются для этого китайскими сайтами. Поэтому после сообщений о вспышке коронавируса в Поднебесной, унесшего уже более двух десятков жизней, наши соотечественники напряглись. Например, Генрих Рынкевич из Химок опасается открывать посылки из Китая. Молодой человек решил сразу избавиться от них, узнав о количестве жертв инфекции.

Источник фото: телеканал «360»

«Мало ли, где упаковывали эти покупки, может это запаковывал человек с этой болезнью. «Я лучше переплачу немного денег и куплю похожий товар здесь, чем сэкономлю эти копейки, но не сэкономлю на здоровье», — сказал Генрих.

Источник фото: телеканал «360»

Свой шопинг на паузу поставил и житель Домодедова. Илья Быковский четыре месяца присматривался к камере и наушникам. Ждал, когда на них будут большие скидки. Но отменил заказ на фоне новостей о госпитализации в больницы Петербурга пациентов с подозрением на коронавирус.

«Да, обидно, что обойдусь без камеры какое-то время, но жизнь и здоровье куда важнее», — подчеркнул Илья.

Источник фото: телеканал «360»

Специалисты отмечают, россияне вряд ли могут заразиться через посылки. Покупки из Китая идут к нам минимум полторы-две недели. Вирус так долго не живет.

«Данные вирусы до 72 до 96 часов могут сохраняться на тех предметах на которые они попали. Если мы будем соблюдать элементарные правила гигиены, то нам в принципе ничего не страшно», — пояснила заведующая инфекционным отделением Химкинской областной больницы Елена Долгих.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, почтовая служба Китая пообещала в целях безопасности проводить дополнительную дезинфекцию посылок из города Ухань, откуда распространяется коронавирус.